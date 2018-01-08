ممفيس تسعى لسداد مديونية بقيمة 174 مليون جنيه لصالح "الجمهورية للأدوية"

كتبت- شيماء حفظي:

تسعى شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، لسداد مديونية شركة الجمهورية للأدوية والتي تبلغ 173.99 مليون جنيه.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها تسعى حاليا لسداد تلك المديونية في ضوء السيولة المتاحة، وأنها لا تؤثر على وضع الشركة.

وأضافت الشركة، أن تلك المديونية تأتي ضمن رصيد الموردين بالمركز المالي للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2017، ويبلغ إجماله 185.08 مليون جنيه .

وتعمل ممفيس في صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة وما يتبعها من مستلزمات واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها.

وتنتج ممفيس، منتجات طبية متعددة،من بينها الفوار وأدوية الشراب، والكريم، والحقن، والأقراص والكبسول، بالإضافة إلى الأقماع.