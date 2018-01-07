هل تستخدم "ويسترن يونيون" العملات المشفرة في تحويل الأموال؟

القاهرة- وكالات:

قال تقرير لموقع "ريبل نيوز"، المتخصص بأخبار العملة الرقمية "ريبل"، إن شركة "ويسترن يونيون" سوف تبدأ استخدام هذه العملة المشفرة في عمليات تحويل الأموال الفورية بين عملائها عبر العالم، بحسب تقرير نقله موقع قناة العربية.

وتعتبر شركة "ويسترن يونيون" هي الأكبر في سوق تحويل الأموال على مستوى العالم، وهي شركة تحويل أموال أميركية ولها عشرات آلاف الفروع التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم، أما إدارة الشركة فتقع في ولاية "كولارادو" الأميركية، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة "ناسداك" في نيويورك.

وعملة "ريبل" (Ripple) هي ثاني أكبر العملات الإلكترونية المشفرة من حيث القيمة السوقية في العالم، وذلك بعد عملة "بيتكوين"، كما أنها تعتبر الأكثر تداولاً بعد "بيتكوين".

وقال التقرير إن الإشارة الأوضح حول صحة معلومات موقع "ريبل نيوز" جاءت في تغريدة عبر الحساب الرسمي لعملة "ريبل" على "تويتر" وجاء فيها "إن ثلاث شركات من بين أكبر خمس شركات لتحويل الأموال في العالم تخطط لاستخدام عملة "الريبل" في عملياتها وأنشطتها المصرفية".

ولم تكشف التغريدة التي تم بثها الجمعة الماضية هوية الشركات الثلاثة التي ربما تكون "ويسترن يونيون" من بينها.

ورفض متحدث باسم "ويسترن يونيون" التعليق على هذه المعلومات، حيث لم يؤكد أو ينفِ صحتها، وذلك بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر"، كما لم تعلق شركة "ويسترن يونيون" على هذه المعلومات.

وقال تقرير العربية إن العملات الإلكترونية المشفرة سجلت مكاسب كبيرة خلال اليومين الماضيين مدفوعة بمعلومات غير مؤكدة حول اعتزام شركة "ويسترن يونيون" اعتماد التعامل بها، وهو ما أعطى دفعة تفاؤل جديدة لهذه العملات الجديدة وأعطى انطباعاً لدى كثير من المستثمرين، أنها سوف تهيمن على أسواق الصرف العالمية قريباً.

وسجلت كافة العملات الرقمية المشفرة ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين، إلا أن أقوى المكاسب كان من نصيب عملة "ريبل" التي تحتل المركز الثاني بعد "بيتكوين" من حيث القيمة السوقية الاجمالية المتداولة لها في السوق، وارتفعت الـ(Ripple) بأكثر من 20% خلال اليومين الماضيين ليتم تداولها عند مستويات قريبة من الثلاث دولارات للوحدة الواحدة.

وارتفعت "بيتكوين" أيضاً في تداولات الجمعة والسبت لتعاود اختراق حاجز الـ17 ألف دولار أميركي، بعد أن كانت تتراوح بين الـ13 ألفاً والـ14 ألفاً قبل يوم الجمعة، بحسب ما رصدت "العربية نت".

أما سهم "ويسترن يونيون" فارتفع في بورصة "ناسداك" الأميركية هو الآخر على الفور متأثراً بالأنباء عن اعتزام الشركة تبني العملة الرقمية المشفرة "ريبل".