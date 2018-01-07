ودائع الأفراد الدولارية تتراجع لخامس شهر خلال نوفمبر

كتب - مصطفى عيد:

واصلت ودائع القطاع العائلي قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية، تراجعها للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر الماضي، لتنخفض بقيمة 681 مليون جنيه، تزامنا مع ارتفاع الفائدة وانخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن قيمة ودائع القطاع العائلي قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية سجلت 48.4 مليار دولار خلال نوفمبر مقابل 49.1 مليار دولار في أكتوبر.

وبدأت قيمة هذه الودائع تراجعا متتاليا منذ يوليو الماضي تزامنا مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2%، لتخسر نحو 4.8 مليار جنيه من قيمتها خلال آخر 5 أشهر بنسبة 9.1%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه وحتى يوليو الماضي لكبح التضخم، وهو ما ساهم في زيادة الودائع بالبنوك بالعملة المحلية بعد أن استجاب كثير من البنوك لهذه الزيادة ورفعت العوائد على الودائع بالجنيه خاصة قصيرة الأجل منها.

وساهم أيضا التراجع في سعر الدولار في انخفاض قيمة ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل، عند تقييمها بالجنيه.

وشهدت فترة الـ 5 أشهر المنتهية بنهاية نوفمبر الماضي تراجعا في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 43 قرشا، حيث سجل 17.71 جنيه في نوفمبر مقابل 18.14 جنيه في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفعت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي إلى 671.9 مليار جنيه مقابل 665.4 مليار جنيه في أكتوبر بزيادة 6.5 مليار جنيه.

وتراجعت الودائع غير الحكومية قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية إلى 138 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 138.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بانخفاض 326 مليون جنيه.

وارتفعت الودائع غير الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى 533.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر مقابل 527.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 6.8 مليار جنيه.

وزادت قيمة ودائع القطاع العائلي متوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى 404.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 399 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة نحو 5.4 مليار جنيه.