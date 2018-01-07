أرامكو تصرف بدل غلاء لموظفيها في السعودية تماشيا مع "الأمر الملكي"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أرامكو، السعودية، اليوم الأحد، إنها قررت صرف بدل غلاء معيشة، بقيمة ألف ريال شهريا، بداية من أول يناير 2018، ولمدة سنة، لكل موظف سعودي داخل المملكة، يكون راتبه الأساسي 20 ألف ريال أول أقل.

كما اعتمدت الشركة بدل غلاء بواقع 10% من المكافأة الشهرية، لجميع الملتحقين ببرامج التدرج الوظيفي وبرنامج الإعداد الجامعي والمنتسبين لمراكز تدريب أو جامعات داخل المملكة، بحسب بيان على الحساب الرسمي لشركة أرامكو على موقع تويتر.

وقالت أرامكو إن هذه القرارات تأتي "تماشيًا مع الأمر الملكي الكريم".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر، مساء الجمعة الماضي، أوامر ملكية تضمنت صرف العلاوة السنوية للسنة المالیة 1439 - 1440 اعتباراً من الشهر الجاري، وكذلك صرف بدل غلاء معیشة لموظفي الدولة من مدنیین وعسكريین قدره ألف ريال، لمدة سنة واحدة.

ورفعت المملكة أسعار الوقود للضعف تقريبا وبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد كبير من السلع والخدمات لأول مرة في تاريخها، وهو ماساهم في رفع الأسعار وأثقل كاهل المواطنين والوافدين في المملكة.