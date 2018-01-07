بنك إنجلترا المركزي: لا نية لإصدار عملة رقمية على غرار بيتكوين

القاهرة- وكالات:

قال محافظ البنك المركزي بإنجلترا، مارك كارني، أن لا نية لإصدار عملة رقمية على غرار عملة بيتكوين حاليا، لأن ذلك قد يغير دور البنك المركزي، ويهدد الاستقرار المالي في أوقات الأزمات، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وكان بنك إنجلترا قد أبدى اهتماما بتكنولوجيا البلوكشين.

وقال الموقع إن المركزي البريطاني أجرى مؤخرا بعض الاختبارات والدراسات على العملات الرقمية لأهمية التكنولوجيا، التي تعتمد عليها والفرص التي تحملها، لكنه حذر من أن أسئلة كثيرة تبقى عالقة قبل التفكير في تبني أي شيء مشابه.

وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قالت الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الإنجليزي يتجه

لإصدار عملته الرقمية المشفرة على غرار بيتكوين خلال العام الحالي.

وقالت الصحيفة إن وحدة بحثية أنشأها البنك لدراسة إمكانية إدخال عملة مشفرة مرتبطة بالإسترليني.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.