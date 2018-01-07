بنك التنمية الصناعية يدرس إطلاق منتجات إلكترونية جديدة في 2018

كتبت- منال المصري:

قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك يدرس إطلاق منتجات إلكترونية جديدة خلال العام الجاري.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الخدمات الجديدة تشمل المحفظة الذكية بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني فيزا أو ماستر كارد وغير ذلك من الخدمات المختلفة التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الدراسة.

ويستهدف البنك ضخ 100 مليون جنيه قروض جديدة لتوصيل الغاز للمنازل خلال العام الجاري ليصل إجمالي محفظة الغاز إلى 200 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 100% عن ديسمبر الماضي، بحسب عزام.

وقال إن البنك سهل إجراءات الحصول على قرض الغاز بهدف تحسين توصيل الخدمة للمواطنين.

ويقدم البنك قروض الغاز في ثلاث محافظات هي، الفيوم والبحيرة والإسكندرية، ومن المستهدف توصيل الغاز في محافظات جديدة مثل كفر الشيخ ومحافظات الصعيد، وفقا لعزام.

وقال عزام إن البنك قام بتفعيل قروض توصيل المياه للمنازل والكهرباء خلال الشهرين الماضيين وتم التعاقد مع عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ.

وبحسب عزام بلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك 700 مليون جنيه حتى منتصف الشهر الجاري مقابل 14 مليون جنيه في 2012، وهي الفترة التي تسلم مهام عمله بالبنك.

وتضم محفظة التجزئة العديد من المنتجات المختلفة مثل الغاز والتمويل العقاري والقروض الشخصية والشهادات ذات العائد الثابت والمتغير.

وقال عزام إن محفظة الودائع تتراوح بين 14 مليار إلى 15 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.2 مليار جنيه في 2016 أي بزيادة 10 مليارات جنيه في عام واحد .

وبلغت محفظة القروض بالبنك 7.5 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي.

ووفقا لعزام فإن التمويلات المشتركة تستحوذ على 2.6 مليار جنيه من إجمالي محفظة القروض، حيث شارك البنك في قروض مشتركة في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والهيئة العامة للبترول.

وتضم محفظة القروض بالبنك تمويل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المشتركة.

وتبلغ محفظة الديون غير المنتظمة 1.1مليار جنيه وتم تغطيتها بمخصصات بنسبة 100%، حسب عزام .

وقال عزام إن المؤشرات الأولية لأرباح البنك تشير إلى تحقيق 500 مليون جنيه أرباحا في نهاية العام السابق ديسمبر 2017 بنسبة نمو 100% تقريبا عن العام الأسبق.