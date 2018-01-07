لأول مرة.. تطبيقان للمكالمات عبر الإنترنت في الإمارات

القاهرة- وكالات:

أرسلت شركتا "اتصالات" و"دو" إلى عملائهما رسائل، نصت على أنه للمرة الأولى في دولة الإمارات سيتم السماح لهم بإجراء المكالمات الصوتية، وإرسال الفيديوهات بشكل مرخّص عبر تطبيقين، هما: "BOTIM" و"C›ME" وبرسوم شهرية، بحسب ما نقله موقع قناة "العربية".

ويتيح القرار الجديد لمشتركي "اتصالات" و"دو" إرسال الرسائل والفيديوهات إلى الأهل والأصدقاء في أي مكان في العالم، بدقة عالية وتحدّث من دون تشويش.

ووفقا "للعربية" أوضح موظفو خدمة العملاء في الشركتين أن على العملاء الراغبين في تنزيل البرنامجين الاتصال بالمؤسستين وإخطارهما بذلك، حتى يتم الترخيص لهم رسميا.

وسيدفع كل مشترك يرغب في استخدام البرنامج رسوما قدرها 100 درهم شهرياً في حالة استخدامه عبر شبكة الـ"واي فاي" في المنزل، في حين سيتم فرض رسوم 50 درهما شهريا لتنزيلهما واستخدامهما عبر الهاتف المحمول.