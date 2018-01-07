فرنسا تخطط لمشروع قانون للخصخصة لبيع أصول الدولة

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حكومته تخطط لمشروع قانون للخصخصة في إطار برنامجها لبيع الأصول مؤكدا أن الدولة قد تتخلى عن سيطرتها على بعض الشركات.

وأعلنت الحكومة العام الماضي، الخطوط العريضة لخطط لبيع أسهم من أجل تمويل صندوق للابتكار قيمته عشرة مليارات يورو "12 مليار دولار"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز اليوم الأحد.

وقال الوكالة إن الحكومة الفرنسية، قلصت بعد ذلك أسهمها التي تمثل أقلية في مجموعة إنجي للطاقة وشركة رينو لصناعة السيارات وهناك تكهنات بأن هناك خططا أيضا لبيع الشركة التي تتولى إدارة مطار باريس وشركة لا فرانسيز دي جو لليانصيب والمراهنات.

ونقلت الوكالة عن فيليب، خلال مقابلة له مع صحيفة جورنال دو ديمانش "جرت بالفعل بعض (عمليات بيع للأصول) وسيكون هناك المزيد".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستقدم مشروع قانون للخصخصة وهي خطوة ضرورية للتخلي عن سيطرة الدولة قال "نعم، المسألة ليست من المحظورات".

وامتنع عن الإشارة إلى الجدول الزمني لبيع الأصول ولم يذكر أسماء أي شركات.