ما هي شهادات الادخار وأنواعها وأسعار العائد عليها في البنوك؟

كتبت- منال المصري:

تعتبر شهادات الادخار، واحدة من أبرز الأوعية الاستثمارية، التي يُقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد جيد منها.

وتتميز هذه الشهادات بأنها تعطي صاحبها عائدا ثابتا طوال مدتها، وهو ما يساعد في سداد بعض النفقات الشهرية أو الموسمية مثل مصاريف المدارس أو احتيادات المنزل المختلفة.

وتتنافس البنوك على تقديم أسعار فائدة مرتفعة على هذه الشهادات أو مزايا إضافية من أجل جذب العملاء.

أنواع شهادات الادخار

يوجد أنواع كثيرة ومختلفة من الشهادات في البنوك المصرية، وذلك بحسب أجل كل منها، والعائد عليها في كل بنك.

ويتراوح أجل الشهادات بين عام، أو عام ونصف، أو ثلاثة أعوام، أو خمسة أعوام، وأحيانا 10 سنوات.

دورية العائد

تترواح دورية العائد على شهادات الادخار، بين عائد شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وفي بعض الأحيان كل سنة.

واستحدثت بعض البنوك مؤخرا الشهادات ذات العائد المدفوع مقدما، والتي تعني أن العميل يمكنه الحصول على العائد مقدما، بشرط عدم سحب قيمة الشهادة إلا بعد انتهاء أجلها سوء كان ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

وفي بعض الشهادات يحق سحب قيمة الشهادة بعد خصم نسبة محددة من قيمتها، وبعد مرور فترة زمنية محددة وفقا للشروط الخاصة بكل شهادة.

مزايا شهادات الادخار

تمنح شهادات الادخار عائدا ثابتا حتى انتهاء آجالها، وذلك بشكل دوري سواء شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي.

ويستطيع حامل الشهادة الحصول على قرض من البنك بضمان هذه الشهادات، بفائدة تزيد على سعر الشهادة بين 2% و4% حسب نوع الشهادة.

كما تعطى الشهادة الحق للعميل في استرداد قيتها بالكامل ولكن بعد انقضاء فترة زمنية محددة على شرائها، بحسب الشروط المحددة.

وتتراوح الفترة المسموح بعدها بكسر الشهاداة بين 3 إلى 6 أشهر.

ما الفرق بين شهادات الادخار وشهادات الاستثمار؟

شهادات الاستثمار هي نوع من شهادات الادخار، وارتبط اسمها ببنك الاستثمار القومي، وهو الوحيد الذي يصدرها، وينفرد البنك الأهلي المصري منذ منتصف الستينات بإصدار وتسويق هذه الشهادات لصالح بنك الاستثمار القومي (بنك الحكومة)، وتصدر هذه الشهادات في ثلاث مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كافة المدخرين.

أبرز شهادات الادخار في السوق

تتصدر شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي يقدمها بنكي الأهلي المصري ومصر، بفائدة ثابتة 16 و20%، جميع الشهادات المتوفرة في السوق، خاصة بعد أن أغلق بنك القاهرة الاكتتاب في شهادة الـ 20%، مع استمراره في توفير شهادة الـ 16%.

وتقدم بعض البنوك الاخرى شهادات ذات عائد مرتفع يتجاوز 19% في بعض البنوك، ولكنه عائد متغير، مرتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي، والذي من المنتظر أن ينخفض خلال الفترة المقبلة، مع تراجع معدلات التضخم في الأسعار.

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