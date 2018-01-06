مركز أبحاث أمريكي: 2018 عام "التفاؤل الحذر" للاقتصاد المصري

كتب- مصطفى عيد:

قال معهد بروكنجز الأمريكي للأبحاث، في تقرير على موقعه الإلكتروني، إن "عام 2018 يحمل معه سبباً يدعو إلى التفاؤل الحذر" بشأن الاقتصاد المصري.

وأضاف المعهد في تقرير عن توقعات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال 2018، أن تعويم الجنيه رفع قيدًا كبيرًا عن سيولة العملات الأجنبية وضبط السوق السوداء للعملات.

واختفت السوق السوداء للعملات بشكل كبير بعد أن استطاعت البنوك في الشهور الأخيرة تلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية، وذلك بعد عودة تدفقات هذه العملات إلى البنوك، إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقال المعهد إن الإصلاحات المالية ساعدت على السيطرة على المالية العامة.

وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في فترة العام ونصف العام الماضية لخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وشملت الإجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء مرتين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلًا من ضريبة المبيعات.

وقال المعهد إنه من المحتمل أن يحسن التطوير المسرّع لاحتياطي الغاز في مصر من عجز الدولة التجاري، ويوفّر مخزون طاقة محليًا للسنوات العشر المقبلة، ويمهّد الطريق في الوقت نفسه أمام ظهور سوق تصدير مربح في المستقبل.

وبدأ حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط الإنتاج الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في منتصف العام الحالي من 350 مليون قدم مكعبة يوميا إلى مليار قدم مكعبة يوميا.

وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال هذا العام، مع زيادة الإنتاج من عدد من الحقول الجديدة.

ويرى المعهد أنه على الرغم من إعادة التعويم، وبعض من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات، لكن "خسارة الجنيه أكثر من نصف قيمته رفعت بشدة من كلفة المعيشة مع بلوغ أسعار الوقود والغذاء والخدمات العامة مستويات لم يسبق لها مثيل".

وقال المعهد إن "ارتفاع كلفة المعيشة ضيقت الخناق ليس على أكثر شرائح المجتمع فقراً فحسب، بل على الطبقة الوسطى أيضا، حيث بدأت تشعر بضغط الإصلاحات".

وشهدت مصر موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود لكن الحكومة نفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية منها زيادة الدعم على بطاقات التموين، وإقرار علاوة غلاء لموظفي الحكومة، وخصم على ضرائب الدخل، وزيادة الدعم النقدي لبعض الفئات الأكثر احتياجاً

كيف ستستفيد مصر من حقل ظُهر للغاز الطبيعي؟