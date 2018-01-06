حوار- نائب رئيس البنك الأهلي: مليون عميل جديد بفضل شهادات الـ20%

* البنك الأهلي يصدر خطابات ضمان وتمويلات لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

* رفع رأسمال البنك الأهلي المدفوع إلى 35 مليار جنيه خلال العام الجاري

* تريليون جنيه ودائع في البنك الأهلي والقروض 400 مليار جنيه

* لا نعتزم طرح سندات خارجية في الوقت الراهن بسبب ارتفاع تكلفتها

* فروع جديدة لشركة الصرافة في المهندسين والمقطم والمنصورة والصعيد.. قريبا

* البنك الأهلي يعتزم بيع أصول مشتركة مع بنك مصر بقيمة 2 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

تصوير- علاء القصاص:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه تمكن من جذب أكثر من مليون عميل جديد، بفضل الشهادات مرتفعة العائد التي يقدمها البنك بفائدة 16% و20% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وأضاف، في حوار مع مصراوي، أن حصيلة الاكتتاب في هذه الشهادات بلغت حتى الآن نحو 430 مليار جنيه.

وكشف أبوالفتوح، الذي يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاما، أن البنك الأهلي المصري، يعتزم زيادة رأسماله المدفوع إلى 35 مليار جنيه من 28 مليار جنيه حاليا، خلال العام الجاري، بهدف دعم مركزه المالي.

وكانت الجمعية العمومية للبنك، برئاسة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وافقت في فبراير من العام الماضي، على زيادة رأسماله المصرح به من 30 مليار جنيه إلى 50 مليارًا، والمدفوع من 15 مليار إلى نحو 28.6 مليار جنيه، تمول من احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.

وفي هذا الحوار يكشف أبوالفتوح عماما حققه البنك خلال الفترة الأخيرة وخطته المستقبلية..

بداية ما خطة البنك الأهلي في 2018؟

نستهدف في البنك الأهلي، نمو أعمالنا المختلفة بنسبة 15%، خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والأفراد، من أجل تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الإنتاج.

كما أن البنك الأهلي يواصل دوره في تمويل القطاعات المختلفة، وخاصة المقاولات، حيث قرر البنك رفع الحد الائتماني لهذا القطاع إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه في العام المالي الماضي، أي بزيادة 25 مليار جنيه، بهدف تمويل المشروعات الجارية في البلاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

هل يعتزم البنك الأهلي رفع رأسماله قريبا؟

بالفعل.. نحن نعتزم زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 35 مليار جنيه، خلال العام الجاري، بدلا من 28 مليار جنيه حاليا، من أجل دعم المركز المالي للبنك، وسيتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة، خاصة أن حقوق الملكية في البنك تجاوزت 90 مليار حنيه حتى ديسمبر الماضي.

ما حجم الأرباح المتوقعة للبنك في العام المالي الجاري؟

نستهدف تحقيق نفس معدلات أرباح العام الماضي المنتهي في يونيو 2017، والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الأموال بالبنك، (بسبب الفوائد المرتفعة على الودائع وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي)، وذلك من خلال التوسع في تمويل مبادرات البنك المركزي المختلفة، والمشروعات الكبرى.

ما هي قيمة مساهمة البنك الأهلي في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسة بالبنك، يصل إلى نحو 46 مليار جنيه، والمستخدم الفعلي منها حوالي 40 مليار جنيه، والتمويل المباشر منها 34.5 مليار جنيه والباقي غير مباشر مثل خطابات الضمان.

أما محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل تحت مظلة مبادرة المركزي، فإنها تصل إلى نحو 18.6 مليار جنيه المستخدم الفعلي منها 14.7 مليار جنيه، حتى نهاية ديسمبر الماضي.

ويعمل البنك الأهلي على التوسع في تمويل المبادرة، وجذب عملاء جدد لها، حيث أنه نجح في جذب 1560 عميل جديد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ عدد العملاء المستفيدين بالمبادرة في البنك إلى نحو 18 ألف عميل.

ويستحوذ القطاع الصناعي على أولوية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المركزي، التي تقدم فوائد مخفضة للمستثمرين، ورصدنا تحويل عدد كبير من المستثمرين للعمل في المشروعات الصناعية بدلا من التجارية في مناطق مختلفة.

وتمكن البنك من زيادة معدلات تمويل القطاع الصناعي ضمن المبادرة بما يتراوح بين 18 و25% في النصف الأول من العام المالي الجاري.

ماذا عن مساهمة البنك في المشروعات متناهية الصغر؟

البنك الأهلي ضخ تمويلات بأكثر من 1.2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي، للتمويل متناهي الصغر، عن طريق 29 جمعية أهلية.

كم تبلغ محفظتي القروض والودائع في البنك الأهلي حاليا؟

تقترب محفظة الودائع في البنك من تريليون جنيه، حاليا، لعدد عملاء حوالي 7.5 مليون عميل، حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وتبلغ محفظة القروض حوالي 400 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، تشمل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، ومحفظة تمويل الشركات الكبرى التي بلغت 322 مليار جنيه، في قطاعات متنوعة منها المقاولات والصناعة والطاقة والكهرباء والتصدير والأغذية.

ونستهدف في البنك الأهلي زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة 10% حتى نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل.

ما هو موقف السيولة المتاحة في البنك لتمويل المشروعات المختلفة؟

لدى البنك الأهلي سيولة مرتفعة، حيث أن معدلات تشغيل القروض للودائع في حدود 40%، وهو ما يعني أن البنك مستعد لتمويل المشروعات الكبرى التي تساهم في زيادة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

ما هي حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرة التمويل العقاري؟

البنك ضخ 2.3 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري، حتى نهاية الشهر الماضي، لنحو 26 ألف عميل، على مستوى المحافظات المختلفة.

ونستهدف زيادة هذه التمويلات إلى 5 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري.

ماذا قدم البنك الأهلي في مبادرة دعم السياحة؟

البنك الأهلي يدعم ويشارك في مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد مستحقات شركات القطاع السياحي بدون فوائد، كما أننا بدأنا في دراسة بعض الحالات المتعثرة في القطاع، من أجل وضع جدول لسداد المستحقات بعد انتظام عمل مشروعاتهم وتحقيق عوائد جيدة في الفترة الأخيرة.

كما أن البنك ضخ حوالي 1.2 مليار جنيه لتمويل أعمال التطوير في 12 فندقا في شرم الشيخ والغردقة، ضمن مبادرة البنك المركزي، لإحلال وتجديد المشروعات السياحية، وجاري دراسة ضخ تمويلات أخرى خاصة في شرم الشيخ.

هل يعتزم البنك الأهلي طرح سندات خارجية للحصول على العملة الصعبة؟

لانعتزم في الوقت الراهن طرح سندات خارجية، بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بانخفاض تكلفة الفائدة على القروض التي نحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية.

ما حجم التنازلات الدولارية في البنك منذ تعويم الجنيه؟

وصل حجم التنازلات الدولارية في البنك منذ التعويم في نوفمبر 2016، إلى حوالي 18 مليار دولار.

ووفر البنك الأهلي حوالي 19.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى الآن من أجل تمويل عمليات استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية، بفضل تحسن موارده من النقد الأجنبي.

ما هي حصيلة البنك من شهادات الادخار مرتفعة العائد؟

تجاوزت حصيلة شراء الشهادات مرتفعة العائد (16 و20%) في البنك حوالي 430 مليار جنيه، وجذبت هذه الشهادات أكثر من مليون عميل جديد للبنك.

ولا يزال البنك الأهلي يسمح بالاكتتاب في هذه الشهادات رغم أنها تحملة تكلفة كبيرة، خاصة بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي إلى 14% بدلا من 10%، لكن البنك يعتبر هذه التكلفة جزء من فاتورة الإصلاح الاقتصادي التي يجب عليه أن يتحملها لحين تعافي الإنتاج وتراجع التضخم.

هل تعتزم شركة الصرافة التي أطلقها البنك فتح فروع جديدة قريبا؟

نعم.. نعتزم فتح فروع جديدة للصرافة خلال الأيام المقبلة، في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، بالإضافة إلى فرع في المنصورة وآخر في المقطم. كما نعتزم افتتاح فرع في الصعيد قريبا.

لدى البنك الأهلي مجموعة كبيرة من الأصول.. ماهي خطتكم لتعظيم العائد منها؟

نعمل حاليا على بيع بعض الأصول المملوكة للبنك، أو تلك المملوكة له بالمشاركة مع بنك مصر، وذلك لعدم وجود عائد مربح يعود على البنك منها.

ونستهدف بيع أصول بقيمة 2 مليار جنيه بالشراكة مع بنك مصر من إجمالي 8 مليارات جنيه تمثل قيمة محفظة الأصول.

كما نعمل على التخارج من بعض مساهمات البنك في بعض الأصول التي لاتدر عائدا للبنك والدخول في مساهمات جديدة تعود بالنفع على البنك.

كم تبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك؟

يوجد استقرار في محفظة الديون المتعثرة، والتي لا تزيد على 8 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تخص شركة أركو ستيل، والباقي أغلبه في قطاع السياحة.

هل يعتزم البنك زيادة عدد فروعه في الداخل أو الخارج خلال الفترة المقبلة؟

نسعى لإطلاق فرع البنك الأهلي في السعودية قريبا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من سلطات المملكة، من أجل تقديم الخدمات المصرفية للمصريين العاملين بالسعودية، ودعم عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وفي داخل مصر، فإن البنك يسعى لإضافة 50 فرعا سنويا، لفروعه الحالية والتي يصل عددها إلى 419 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية.

وسنركز في الانتشار الجغرافي على المناطق التي تعاني نقص في الخدمات المصرفية مثل المطرية وعين شمس وإمبابة، والإقاليم.

ويستهدف البنك مع إطلاق الفروع الجديد تخصيص أماكن لخدمة كبار العملاء، ويبلغ عدد فروع كبار العملاء حاليا 120 فرعا.

ويعمل البنك أيضا على نشر ماكينات الصراف الآلي التابعة له، وجاري حاليا طرح مناقةص لإضافة ألف ماكينة جديدة.

كما يستهدف البنك التوسع بقوة في نقاط البيع التجارية، والخدمات التكنولوجية، من اجل دعم الشموال المالي وغرس الثقافة البنكية في المجتمع.

ما دور البنك في مجال المسؤلية المجتمعية؟

يعمل البنك على دعم المسؤلية المجتمعية في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات، حيث ساهم خلال العام الماضي بمليار جنيه في هذا المجال.

ونستهدف في العام الجاري ضخ 500 مليون جنيه في مجال المسؤولية المجتمعية.

وقد قام البنك العام الماضي بتدعيم مجموعة من الرياضين في عدة ألعاب مثل كرة اليد والسلاح والإسكواش والتنس والبينج بونج وكرة تنس الطاولة وغيرها.