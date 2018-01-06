هيئة البريد تستضيف معرض الطوابع العربي في الأقصر الشهر الجاري

كتبت- شيماء شلبي:

تستضيف الهيئة القومية للبريد، معرض الطوابع العربي والابتكار في مجال الطباعة المؤمَّنة، في الأقصر، خلال الفترة بين 9 و11 يناير الجاري، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، في بيان اليوم السبت، إن استضافة مصر لهذا المعرض تؤكد ريادتها في مجال الطباعة، فهي " أول بلد عربي وأفريقى أصدر طوابع بريدية في عام 1866، بعد إصدار المملكة المتحدة لأول طابع بريد في العالم خلال العام 1840".

وأضاف الصغير، أن طابع البريد يُعد سفيرا بين الدول، ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين، كما أنه يُدوّن الأحداث المهمة التي تمر بها الأوطان على مر التاريخ.

وقال الصغير، إن المعرض سيفتح أبوابه لكل المواطنين المهتمين بجمع الطوابع، للتعرف على أحدث مجموعات الطوابع، كما أنه من المقرر مشاركة جمعيات هواية الطوابع المصرية في المعرض لأول مرة، بهدف التنسيق مع الإدارات البريدية العربية، لوضع آلية مشتركة لتنشيط هواية جمع الطوابع لدى كل أبناء الوطن العربي، خاصة الشباب، فى ضوء ما تحققه من مردود يعمل على إثراء ثقافة المجتمع.

وتُنظم هيئة البريد على هامش المعرض، ورش عمل في مجال تطور تكنولوجيا الطباعة المؤمَّنة، يحضرها عديد من ممثلى الشركات وخبراء الطباعة المؤمّنة من الاتحاد البريدي العالمي وكبار المختصين في مجال صناعة الطباعة ذات التقنيات المتقدمة.