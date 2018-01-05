7 سلع ارتفعت أسعارها في أول أسبوع من 2018.. بينها الحديد والدواجن

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسعار مجموعة من السلع ارتفاعا بالسوق المحلي تزامنا مع بداية العام الجديد، بينما استقرت أسعار بعض السلع الأخرى نتيجة الركود في الإقبال على الشراء.

وتمثلت أهم السلع التي شهدت زيادة في أسعارها خلال الأسبوع الأول من العام في، "الحديد والأسمنت والسلع الغذائية والذهب والدواجن والعقارات والأسماك، بينما استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة واللحوم والأسماك والملابس والأجهزة المنزلية"، بسبب التراجع على الشراء.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أهم السلع التي ارتفعت أسعارها بالفعل مع بداية العام والتي لم ترتفع:

السلع الغذائية:

قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنحو 5 إلى 7% بدءا من العام الحالي.

وأضاف شكري، لمصراوي، أن "السلع المرتبطة بالاستيراد هي التي ارتفع سعرها، نتيجة ارتفاع اليورو أمام الدولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي تسبب في زيادة تكلفة الاستيراد على المنتجين".

الدواجن:

توقع نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن وجود بؤر مصابة بإنفلونزا الطيور.

وعزا درويش، ارتفاع الأسعار في حالة انتشار الفيروس إلى زيادة نفوق الطيور بنسبة كبيرة تتراوح بين 40% و70% مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المُنتج وقلة المعروض بالأسواق

الأسماك:

توقعت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري المنتجة من المزارع بنسب تصل إلى 10 و20%خلال شهر الجاري وحتى فبراير المقبل.

الحديد:

ارتفعت أسعار الحديد، بقيمة بين 230 و250 جنيها للطن مع بداية العام الجديد، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي، إن أسعار الحديد ارتفعت في بداية 2018، حيث تتراوح للمستهلك بين 12.2 و12.5 ألف جنيها للطن، "نتيجة رفع المنتجين الأسعار".

الأسمنت:

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات ملحوظة مع بداية العام الجديد، وتراوحت نسبة الزيادة بين 30 إلى 60 جنيها للطن.

ويقول أسامة الهادي، أحد تجار الأسمنت، إن سعر الأسمنت الممتاز ارتفع ليسجل 1010 جنيهات للطن، مقابل 950 جنيها في بداية الأسبوع الجاري، مضيفا إنه لا يوجد أسباب لهذة الزيادة سوى أن الشركات ترفع السعر بدون مبرر.

الذهب:

سجلت أسعار الذهب زيادة جديدة بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام مع نهاية الأسبوع الأول من العام مقارنة بأسعار بداية الأسبوع نتيجة استمرار ارتفاع سعر المعدن عالميا للأسبوع الرابع على التوالي وسجل عيار 21 سجل 644 جنيها بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

العقارات:

توقع محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، ارتفاع أسعار العقارت في مصر خلال 2018 بنسبة تصل إلى 10%،

وقال البستاني، إن تحرير سعر الصرف أثر على القطاع في انخفاض حركة التشييد والبناء خلال 2017، وطرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر، لكن 2018 سيكون محفزًا للسوق العقاري، ومن المتوقع انتعاش حركة المبيعات أكثر مما كانت عليه في 2017.

أما السلع التي لم تشهد ارتفاع في الأسعار مع بداية العام فشملت:

الخضروات والفاكهة:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال الاسبوع الأول من العام عند نفس أسعارها السابقة دون تغيير، بحسب الموضع الرسمي لسوق العبور

اللحوم:

شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، خاصة في المحافظات، للتتراوح في القاهرة بين 130 و150 جنيهًا، بينما وصلت في بعض المحافظات إلى 90 و100 جنيه.

وقال محمد شرف رئيس شعبة القصابين، إنه لايوجد زيادة متوقعة في اسعار اللحوم بسبب تراجع الطلب علىها وركود حركة البيع والشراء.

الأدوات المنزلية:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، "لا يوجد أي ارتفاع في أسعار الأجهزة المنزلية في بداية العام الحالي، خاصة مع استقرار سعر الدولار والدولار الجمركي وأسعار المحروقات".

الملابس:

قال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة لن ترتفع خلال يناير الحالي ولكن على العكس ستكون هناك تخفيضات قريبا.

وأضاف زنانيري لمصراوي، أن المحلات يتقوم بعمل الاوكازيون الشتوي الشهر الجاري بتخفيضات بنسبة 20 إلى 50% على كافة الملابس الجاهزة المحلية والمستوردة.