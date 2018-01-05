استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور خلال أول أسبوع من العام

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية الأسبوع، عند نفس مستوى الأيام القليلة الماضية.

ويرصد "مصراوي" يوميًا، أسعار أهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفيما يلي متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بالكيلو في "الجملة"، بحسب موقع سوق العبور.

الخضراوات:

الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1 و2.75 جنيه.

الملوخية 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الجزر بين 2 و2.5 جنيه.

الباذنجان بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي والبلدي بين 4 و5.5 جنيه.

البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3.5 جنيه.

الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4.5 جنيه.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.