تعرف على تفاصيل مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط بمصر؟

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط اليوم الجمعة عن مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية وإنشاء خريطة الأساس المصري، والذي تسعى به الحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي.

وقال الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، إن هذا المشروع يهدف إلى جعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ومتابعة الإنفاق الحكومي وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية.

كما يهدف أيضا إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وتتمثل استراتيجية تنفيذ المشروع في توحيد المرجعيات المساحية.

وتشمل أهداف المشروع أيضا، إنشاء الشبكية المساحية المصرية، توحيد الأرقام المكانية، أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.



ويعمل مشروع خريطة الأساس على إنشاء خريطة مساحية إلكترونية تهدف بشكل رئيسي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، تتمثل أهميتها في توضيح أولويات الدولة واحتياجاتها ووضعها بشكل كامل أمام صناع القرار بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرشيد للاستثمارات وتجنب تكرار تضارب المشروعات، وتوجيه التمويل أو الدعم في المكان المناسب.