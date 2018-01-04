بنك ناصر يمول 270 مشروعا ضمن مبادرة قرض المرأة المعيلة خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

قال أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي إن البنك ساهم خلال الشهرين الماضيين في تمويل 270 مشروعا بقيمة 2.5 مليون جنيه، ضمن مبادرة قرض المرأة المعيلة على مستوى المحافظات.

وكان بنك ناصر الاجتماعي وقع نوفمبر الماضي، بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر يتم بمقتضاه صرف مبلغ 250 مليون حنيه على ثلاث شرائح لتمويل مشروعات موجهة للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا.

ويأتي هذا في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق عام 2017 عاما للمرأة.

وقال صالح إن المصاريف الإدارية على القرض تبلغ 7% تتوزع بين 5% لصالح بنك ناصر و2% لصندوق تحيا مصر.

وبحسب صالح يبلغ الحد الأقصى للقرض 20 ألف جنيه والحد الأدنى 4 آلاف جنيه بشرط لا يزيد سن العميلة عن 60 عاما عند سداد آخر قسط القرض.