الدولار يتراجع في 4 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار في 4 بنوك، بينما استقر في 6 آخرين، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعاره الصباحية.

وانخفض سعر الدولار في بنكى كريدي أجريكول والأهلي والعربي الأفريقي إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 للبيع، في بداية التعاملات.

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 للبيع صباحا.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الصباحية.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأسكندرية والقاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الصباحية.

وفي البنك التجاري الدولي، بقى سعر الدولار ثابتا عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.