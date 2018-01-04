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الذهب يستقر في نهاية تعاملات الأسبوع

04:19 م الخميس 04 يناير 2018
الذهب يستقر في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سعر الذهب عيار 21 سجل 643 جنيها.

وأرجع نجيب، استقرار الذهب إلى ثبوت أسعار المعدن الأصفر عالميًا، عند 1312دولارًا للأوقية.

وسجل الذهب عيار 18 اليوم 551 جنيها للجرام، والذهب عيار 24 سجل 734 جنيها للجرام، وسعر الجنيه الذهب 5144 جنيها.

أسعار الذهب تعاملات الأسبوع غرفة القاهرة التجارية الجنيه الذهب

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