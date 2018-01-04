توقعات بارتفاع أسعار الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور

كتبت- دينا خالد:

توقع نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن وجود بؤر مصابة بإنفلونزا الطيور.

وأعلنت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ بعد ظهور 11 بؤرة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في 7 محافظات.

وعزا درويش، ارتفاع الأسعار في حالة انتشار الفيروس إلى زيادة نفوق الطيور بنسبة كبيرة تتراوح بين 40% و70% مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المُنتج وقلة المعروض بالأسواق.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه رغم بلاغات إصابات بانفلونزا الطيور التي وردت إليه، إلا أن السوق مازال يشهد استقرارا في أسعار الدواجن.

وبلغ سعر الدواجن اليوم الخميس 20 جنيها بالمزرعة و24 جنيها بالأسواق، وسجل سعر طبق البيض 30.5 جنيه من المزرعة و34 جنيها بالأسواق، وفقا لعبد العزيز.

وأرجع عبد العزيز استقرار الدواجن إلى وجود كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بالأسواق التي يتراوح سعرها بين 16 و17 جنيها، وضعف الإقبال وضعف القدرة الشرائية للمصريين في الوقت الحالي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 1% بسبب انخفاض أسعار الدواجن 3.1% وانخفاض أسعار البيض 2.6%.