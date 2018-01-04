السياحة تتعافى.. 55% ارتفاعًا في عدد السائحين الوافدين لمصر في 2017

كتبت- صفية منير:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم، (الخميس)، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بنحو 55% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

ولم يكشف الدميري عن العدد النهائي لHعداد السائحين الذين وصلوا إلى مصر خلال العام الماضي.

وأضاف الدميري خلال مؤتمر صحفي، أن معدل إنفاق السائحين خلال العام الماضي يعد من أعلى المعدلات على الإطلاق.

وقال إن هناك أسواق جديدة حققت طفرات منها من السوق الأوكراني، والصيني، والهولندي، كما أن نحو 55%من السياحة الوافدة جاء من السوق الأوروبي بعد أن كانت نسبة السياحة الوافدة منه نحو 76%.

كما أن السياحة العربية استحوذت على نحو 29%، من السائحين الوافدين في 2017، وهو رقم لم يتحقق على الإطلاق، بحسب الدميري.

وارتفع أيضا عدد السائحين الإنجليز الذين جاءوا إلى مصر خلال العام الماضي بنحو 30%عن 2016، مما يعني أن السوق الإنجليزي توجه إلى أماكن مثل الغردقة ومرسى علم، مع استمرار حظر سفر من بريطانيا على شرم الشيخ.

ووقع اليوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية المتنظمة بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.

وكانت بيانات وزارة السياحة في ديسمبر الماضي أظهرت، ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضيين، بنسبة 54.7%، ليبلغ نحو 7.5 مليون سائح، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

ويتوقع عاملون في مجال السياحة أن تسهم عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا في تعافي قطاع السياحة، خاصة أن السياح الروس يمثلون قطاعا كبيرا من السياح الوافدين إلى مصر.

ومع بداية العام الجاري شهدت حركة السياحة تعافيا كبيرا، حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر وكذلك الإيرادات، مقارنة بالعام الماضي.