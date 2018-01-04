مبيعات المصريين تدفع البورصة إلى الهبوط للجلسة الثانية على التوالي

كتبت - إيمان منصور:



واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المصريين.



وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% عند مستوى 14782 نقطة.



كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22%.



وسجلت تعاملات المصريين، اليوم، مبيعات صافية بقيمة 124 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب والعرب صافي مشتريات بقيمة 72 مليون جنيه، و52 مليون جنيه على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.3% عند مستوى 14833 نقطة.



