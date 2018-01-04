أبوقير للأسمدة تتفاوض مع بنوك على قرض دولاري بقيمة 3.5 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أبو قير للأسمدة، اليوم الخميس، إنها تتفاوض مع مجموعة بنوك للحصول على قرض بالدولار، بقيمة 3.5 مليار جنيه، لتمويل مشروع إزالة الاختناقات بمصنعي الحامض والنترات التابعين للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق سابقا على الترسية على المقاول العام لمشروع إزالة الاختناقات من المصنعين بقيمة إجمالية 133.6 مليون يورو، شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وتوقيع اتفاقية التمويل مع البنوك.

وقالت الشركة في بيانها، إن مجلس الإدارة وافق مبدئيا على التوجه بإنشاء مصانع بمنطقة محور قناة السويس "ولا يزال البحث جارٍ عن الأرض، والتي يشترط أن تكون قريبة من شبكة الغاز والموانئ المخصصة للتصدير والسكك الحديد والطرق".

وتوقعت الشركة، تشغيل مشروع معالجة الصرف الصناعي، في الربع الأول من 2018، والذي يهدف لترشيد 50% من إجمالي استهلاك الشركة من المياه العذبة، بحسب البيان.

وتعمل أبو قير للأسمدة، في إنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها.

وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة بمجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في مصر.