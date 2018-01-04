وزير البترول يعقد أول اجتماع لمتابعة أعمال حقل ظهر للغاز منذ بدء الإنتاج

كتب - مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول اجتماعا، لمتابعة موقف تقدم الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ويعد الاجتماع العاشر للجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال بحقل ظهر، هو أول اجتماع من نوعه بعد بدء التشغيل التجريبي لباكورة الإنتاج ديسمبر الماضي وضخ الغاز في الشبكة القومية للغازات.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي رسميا من حقل ظهر في 20 ديسمبر الماضي، بحجم الإنتاج يصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، متوقع أن يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا مع نهاية يونيو المقبل.

ومع اكتمال المشروع ستصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في نهاية عام 2019

ووفقا للبيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، طالب الملا الشركات المنفذة للمشروع والعاملين فيه، بالاستمرار بنفس وتيرة العمل وبذل المزيد من الجهد، وضرورة التنسيق والمراجعة المستمرة بين الشركات، وضرورة المتابعة الميدانية للمراحل التالية ووضع الحلول العاجلة لأية صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

واستعرض رئيس شركة بتروبل، ما تم تحقيقه من أعمال على أرض الواقع مقارنة بالبرنامج الزمني المخطط لوضع باقي الآبار البحرية التنموية تدريجيا.

كما استعرض برنامج أعمال حفر الآبار التنموية بالإضافة إلى مد شبكات نقل الغازات من الآبار إلى محطة المعالجة البرية والتي تنفذها شركتا خدمات البترول البحرية وسايبم.

وعرض رئيس شركة بتروجت البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة المعالجة وتسهيلات الإنتاج البرية للمراحل التالية والتي تشمل المعدات والمهمات وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية لتصبح جاهزة لاستيعاب غازات المشروع بعد اكتمال مراحله.

وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة لشئون الغاز والبترول والاتفاقيات والاستكشاف، ورئيس شركة إيجاس، ونائبا رئيس إيجاس للإنتاج والعمليات، ورئيسا شركتي بتروبل وبتروجت، والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إيني الإيطالية، والرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال أفريقيا.