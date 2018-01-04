احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل رقما قياسيا في نهاية 2017

سول (د ب أ) :

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي بكوريا الجنوبية اليوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد سجل أعلى مستوى له في نهاية عام 2017 على خلفية ضعف الدولار الأمريكي.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية شهر ديسمبر بلغ 27ر389 مليار دولار، بزيادة قدرها 02ر2 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.

وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في تاريخه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي (25ر387 مليار دولار). وحطم رقمه القياسي منذ شهر واحد، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وقال البنك المركزي إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالميا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في نهايةنوفمبر، بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا وهونج كونج والهند.