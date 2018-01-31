أحمد بهجت: محاولات الحل الودي مع البنوك "مازالت قيد التفاوض"

كتبت- شيماء حفظي:

قال رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بهجت، وصاحب مجموعة دريم، إن محاولات الحل الودي مع الجهات المصرفية مازالت قيد البحث والدراسة والتفاوض.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ"بهجت"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن إجراءات التفاوض وإجراءات التصالح مع الحكومة المصرية والجهات المصرفية، لم تنتهِ.

وقال إنه لا توجد خلافات مع الحكومة المصرية، وكذلك لا توجد نية لديه لعقد أي مؤتمرات صحفية خاصة، حيث إنه حالياً خارج البلاد للعلاج.

وكانت محكمة النقض، قضت يناير 2017، بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين لسداد ديونه التي تبلغ 3 مليارات جنيه، وتشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهي"، وكل الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

ونفى بهجت التصريحات المنسوبة له، اليوم، بخصوص التوصل لاتفاق مع البنوك لتسوية مديونياته.