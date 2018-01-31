الدولار يصعد ببنكي قناة السويس وكريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنكي قناة السويس وكريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وصعد سعره في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

بينما استقر في بنوك العربي الإفريقي والقاهرة والأهلي وأبوظبي الإسلامي والبركة عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنك الإسكندرية عند 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، مع نهاية التعاملات.

واستقر أيضا في البنك التجاري الدولي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.