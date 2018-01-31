رئيس البورصة: التعامل بسوق المال ليس حكرا على الأغنياء وأصحاب الثروات فقط

كتبت- إيمان منصور:

قال محمد فريد رئيس البورصة اليوم الأربعاء، إن إدارة البورصة تسعى لرفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداول، عبر توعية وتعريف المجتمع المصري بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي يتمتع بها السوق.

وأضاف فريد خلال لقاءه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن "خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية.

وقال، "التعامل في البورصة ليست حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهي وعاء إدخاري واستثماري طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدى المصريين".

وقال فريد، إن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع.

وأضاف أن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١ لتصل إلى نحو 13.5 مليار جنيه منذ يناير وحتى نهاية ٢٠١٧ مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.

وذكر رئيس البورصة أن أولويات إدارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.

أما بالنسبة لبيئة التداول أوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5% )، إلى ١٥ دقيقة بدلا من ٣٠ دقيقة في سبتمبر الماضي، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول.