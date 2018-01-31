12 مليار دولار تكلفة إجمالية.. 8 أرقام عن "حقل ظُهر"

كتبت- شيماء حفظي:

عرض طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شرحا تفصيليا لمشروع حقل ظُهر، الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم الأربعاء.

وخلال كلمته، ألقى الوزير الضوء على عدد من الأرقام المهمة، يرصد "مصراوي" أبرز 10 أرقام منها:

5 مليارات دولار ◄ حجم الاستثمارات في المرحلة الأولى من مشروع حقل ظُهر.

12 مليار دولار ◄ حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في مشروع ظُهر بنهاية المشروع.

200 شركة ◄ عدد الشركات العاملة في حقل ظُهر، بينها 130 شركة عالمية و70 شركة مصرية.

1.5 مليار دولار (24 مليار جنيه) ◄ حجم أعمال 3 شركات مصرية "إنبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية" في مشروع ظُهر.

83 اتفاقية ◄ عدد الاتفاقيات التي وقعها قطاع البترول من أواخر 2013 وحتى الآن، بينها اتفاقية شروق الخاصة بحقل ظُهر.

150 مليون دولار ◄ الحد الأدنى لإنفاق البحث والاستكشاف وتقسم على 8 سنوات.

60 يوما ◄ حدث الكشف عن حقل ظُهر، خلال 60 يوما من بدء أعمال الحفر الاستكشافية.

30 تريليون قدم مكعب "5.4 مليار برميل زيت مكافئ" ◄حجم احتياطي الغاز من حقل ظُهر، بنسبة أكثر من 135% من احتياطي الزيت الخام والمتكثفات في مصر.