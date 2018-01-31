أبرزها إنبي وبتروجيت.. 70 شركة مصرية تشارك في مشروع حقل "ظُهر"

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن 70 شركات مصرية ساهمت في إنجاز مشروع حقل ظهر.

و أضاف الوزير، خلال كلمته بحفل افتتاح حقل ظهر رسميا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إن الوزارة استهدفت تحقيق تجانس بين الشركات العاملة في هذا الموقع، حيث اشتركت 200 شركة في تنفيذ المشروع، بينها 130 شركة أجنبية و70 شركة مصرية.

وقال وزير البترول، إنه لتعظيم المكون المحلي في مشروع حقل ظهر، تم إنفاق 5 مليار دولار خلال المرحلة الأولى، بينهم حوالي 1.5 مليار دولار من نصيب الشركات الوطنية المصرية.

وأضاف أن أبرز الشركات المصرية المساهمة في المشروع، كانت شركة إنبي والتي نفذت حجم أعمال بلغ 170 مليون دولار، وشركة بتروجيت بإجمالي أعمال 460 مليون دولار، وشركة خدمات البترول البحرية بحجم أعمال 160 مليون دولار.

وعرض الوزير أسماء أبرز الشركات المصرية المساهمة في المشروع، والتي تولت مهمة إنشاء منصة التحكم لحقل ظُهر.

ومنصة التحكم البحرية، تحتوي على معدات توليد الطاقة الكهربائية ويتم من خلالها التحكم في رؤوس الآبار، وتوزيع الإنتاج على الخطوط لتوصيله لمحطة المعالجة على الشاطئ.

وقال الوزير إن المنصة البحرية، تم تصميميها في شركة إنبي، وتم تصنيعها في شركة بتروجيت، في الورش المعدية بالإسكندرية، بوزن كلي 400 طن.

وتقع المنصة على بعد 60 كيلومترا من الشاطئ، بعمق مياه 85 متر، تم تحميل المنصة على مراكب شركة خدمات البترول البحرية، عن طريق 5 أوناش، بحمولات تتراوح بين 250 إلى 1200 طن، وبلغ حجم الأعمال الميكانيكية والكهربية 270 طن.

كما أشاد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، بجهود شركات البترول المصرية التي تولت تنفيذ المشروع وقدمت أداء متميزا طوال فترة العمل كفريق عمل ناجح وفي مقدمتها شركة بتروبل.