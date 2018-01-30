أورنج مصر: تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 99.49%

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة بنسبة 99.49%.

وأضافت الشركة أنه لن يتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى كما هو مدرج بدعوة اكتتاب قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

وأغلقت الشركة عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة بعدد مليار و540 مليون سهم بقيمة إجمالية 15.4 مليار جنيه في 28 يناير.

وكانت أورنج مصر، تقدمت بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بعدد 1.54 مليار حق مقابل أسهم زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب.