رغم الطقس البارد.. الركود يضرب سوق المشروبات الشتوية والأسعار تتراجع

كتبت- دينا خالد:

اضطر تجار العطارة إلى تخفيض أسعار المشروبات الشتوية، كالسحلب والكاكاو، خلال الفترة الماضية، بعدما لاحظوا ركودا في المبيعات رغم بداية موسم الشتاء، وهو موعد رواج هذه المشروبات، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إنه رغم موجة البرودة الشديدة التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الإقبال على المشروبات الشتوية ضعيف للغاية.

وأضاف العطار أن بسبب هذا الركود انخفضت أسعار بعض المشروبات مثل السحلب، الذي تراجع إلى 48 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها في بداية موسم الشتاء.

وأرجع العطار هذا الركود إلى الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويقول محمد فتح الله، صاحب محل عطارة في منطقة باب الشعرية، إن الإقبال ضعيف للغاية على المشروبات الشتوية رغم أن هذا هو موسمها.

وأضاف أن سعر كيلو الكاكاو انخفض إلى 50 جنيها مقابل 60 جنيها في بداية الموسم، كما تراجع سعر كيلو الينسون إلى 60 جنيها بدلا من 70 جنيها في بداية الموسم.

وفي المقابل تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، خلال شهر ديسمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 32% على أساس سنوي.

ويقول عادل محسن صاحب محل عطارة بالتربيعة، المكان الأشهر لبيع البهارات والتوابل جملة وقطاعي، إن الإقبال أصبح ضعيفا للغاية ولجأ الكثير من التجار القطاعي إلى تقليل الكميات نتيجة لحالة الركود التي يشهدها السوق.

ويضيف محسن أن كيلو السحلب جملة وصل إلى 25 جنيها مقابل 30 جنيها في بداية الموسم، ويتراوح سعرة قطاعي بين 35 و40 جنيها على حسب النوع.