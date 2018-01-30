"المصرية اللبنانية" تسعى لرفع استثمارات اللبنانيين بمصر لـ5 مليارات دولار

كتبت - إيمان منصور:

قال فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تطمح في الوصول بإجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب بيان من الجمعية اليوم الثلاثاء.

وأضاف فوزي أن الجمعية تأمل أيضا في الوصول إلى نتائج إيجابية في التعامل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ليس فقط على مستوى التبادل التجاري ولكن في فتح آفاق جديدة خاصة في أسواق أفريقيا.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لسفير لبنان الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، علي الحلبي.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير الحلبي للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري اللبناني الرابع المزمع عقدة بالعاصمة بيروت خلال الفترة المقبلة.