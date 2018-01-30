بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ عدة مشروعات

القاهرة - مصراوي:

وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتنفيذ عدة مشروعات، بحسب بيان من الوزارة.

ونقل البيان عن محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، قوله إن الوزارة ستتعاون بموجب هذا البروتوكول مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال الطرق، ومشروعات تحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومشروعات الصرف الصحي والصناعي.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضا مجال تنفيذ وصلات الكباري المعدنية، وأعمال ألواح الصلب بمقاساتها المختلفة، والصلب المخصوص، ومواسير الصلب بأقطارها المختلفة، وتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

وسيتم كذلك تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الجانبين في كثير من المجالات، كدراسة تصنيع وتوريد أبراج المراوح التوربينية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، ودراسة إنشاء شراكة في تصنيع مولدات الطاقة، وتصنيع أبراج نقل الكهرباء، وخطوط السكك الحديدية، وأنظمة التحكم بالقطارات، وخطوط القطارات السريعة، بحسب العصار.