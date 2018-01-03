فودافون توضح أسباب العطل الفني الذي أصاب شبكتها

كتبت - شيماء شلبي:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بفودافون مصر، لمصراوي اليوم الأربعاء، إن عطلا حدث بـ"سوفت وير" أحد السويتشات بمنطقة التجمع الخامس، أدى إلى توقف خدمة "الفويس" عبر تكنولوجيا ال G3 لمدة تقل عن الساعة بمناطق الدقي ومصر الجديدة ووسط البلد.

وأضاف أن الفريق الفني بالشركة استطاع إعادة الخدمة لكفائتها بشكل كامل.

وقال عصام، إن فريقا متميزا من الدعم الفني، قام بنقل المكالمات عبر باقي سويتشات الشبكة وحل المشكلة التي لم تمتد لخدمات ال4G أو الإنترنت موبايل، ولكنها أثرت على خدمات الصوت فقط عبر ال3G في خلال وقت وجيز من بدء المشكلة.وواجه مستخدمو شبكة فودافون منذ نحو ساعتين سقوطا في الشبكة في بعض المناطق أثر على إرسال وتلقي المكالمات والرسائل وخدمات الإنترنت.​