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2 مليار جنيه ضمانة من المركزي لتغطية مخاطر تمويل الشركات الصغيرة

06:40 م الأربعاء 03 يناير 2018
2 مليار جنيه ضمانة من المركزي لتغطية مخاطر تمويل الشركات الصغيرة

البنك المركزى

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، إن مجلس إدارته وافق على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل إصدار الشركة ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البنك خلال كتاب دوري أرسله للبنوك اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي استكمالا للمبادرات الصادرة عنه لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات والمنشآت حتى عام 2020.

وأشار إلى أن هذه الآلية للتعامل مع شركة ضمان مخاطر الائتمان تأتي للاستفادة من خبرتها، ولأهمية دور هذا النوع من الشركات في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التي تفتقر الضمانات الكافية.

البنك المركزي تمويل الشركات الصغيرة البنوك الإئتمان

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