البنك الأهلي يدرس ضخ قروض بقيمة 9.5 مليارات جنيه في 5 قطاعات

كتبت- منال المصري:

قال شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يدرس حاليا ضخ قروض بقيمة 9.5 مليارات جنيه في قطاعات مختلفة تشمل المقاولات والصناعة والكهرباء والتصدير وشركات غذائية .

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محفظة القروض في البنك تجاوزت 470 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 350 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، أي بزيادة 120 مليار جنيه، في قطاعات مختلتفة.

وكان تحالف بنكي يديره البنك الأهلي، قد وافق منذ أيام على ضخ 602 مليار دولار لقناة السويس بهدف تمويل أعمال إنشائية بالقناة.

ويشترك في القرض بجانب البنك الأهلي بنوك مصر والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي وقناة السويس، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي من قبل.