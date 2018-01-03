2017.. عام المستويات التاريخية لاحتياطي النقد الأجنبي (انفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

سجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقيمة 12.8 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة 52.6% ليسجل مستوى تاريخيا بنهاية العام متجاوزا مستويات قبل ثورة يناير.

وبدءا من يوليو الماضي، بدأ الاحتياطي في تسجيل مستويات قياسية ليواصل الارتفاع بشكل شهري محطما أرقامه القياسية.

ويرصد مصراوي خلال الانفوجرافيك التالي التطور الشهري لاحتياطي النقد الأجنبي والذي سجل في ديسمبر 2016 نحو 24.3 مليار دولار وأنهى العام عند 37 مليار دولار.





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