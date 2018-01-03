"المراعي" تقترض 150 مليون دولار لتوسيع استثماراتها في مصر

القاهرة- وكالات:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقديم تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار إلى شركة المراعي، بهدف دعم استثماراتها في مصر والمساعدة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.

ووفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية، من المتوقع أن يسهم برنامج المراعي في مصر في تخفيض حجم النفايات وتحسين معايير سلامة الغذاء وإيجاد وظائف جديدة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعية.

وشركة المراعي، شركة سعودية تعمل في إنتاج الألبان والعصائر في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن جورجيس شوردرت، المدير التنفيذي في شركة المراعي، قوله إن مؤسسة التمويل الدولية تاريخ حافل بدعم منتجي المأكولات والمشروبات حول العالم".

وأضاف "ستعمل شراكتنا على ترسيخ بصمة أعمال المراعي في مصر، كما ستعزز أيضًا من معايير سلامة الغذاء وستشجّع على تبني أفضل الممارسات في القطاع".

ويقدم برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية المساعدة إلى شركة بيتي - المشروع المشترك التابع للمراعي في مصر – لمساعدتها على الارتقاء بكفاءة استهلاك الماء والطاقة للحصول على شهادة "التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات" (EDGE) الصادرة عن المؤسسة، وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 بلد، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وذكر وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الغذاء في مصر يتمتع بإمكانات عديدة لكنّ غياب الاستثمار في القطاع والاستمرار في اتباع ممارسات قديمة الطراز يعوق نموه في بعض الأماكن.

وأضاف المرشد "يوفر استثمار شركة المراعي رأس المال والخبرة المطلوبة للقطاع، ما سيساعد على إيجاد الوظائف والفرص الاقتصادية في المجتمعات االزراعية التي تتطلع للنمو".