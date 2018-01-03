بعد سد النهضة.. مصر تستعين بخبرات البنك الدولي في تحلية مياه البحار

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول حكومي لمصراوي اليوم، الأربعاء، إن بعثة من البنك الدولي زارت مصر خلال الشهر الماضي بهدف التعاون في تقديم دراسات فنية وخبرات البنك في تحلية مياه البحار.

وقال المصدر إن زيارة وفد البنك جاءت بناءً على طلب مقدم من وزارة الإسكان والمرافق.

وبحسب المصدر، فإن البنك الدولي رحب بطلب وزارة الإسكان بالاستعانة بخبرات البنك في تقديم دراسات فنية في مجال تحلية مياه البحار.

ويعد دخول البنك الدولي في تقديم دراسات لمشروعات تحلية مياه البحار هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق للبنك أن قدم دراسات من هذا النوع في مصر من قبل، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن البنك الدولي سيبحث خلال الأيام المقبلة سبل تقديم دراسات مختلفة في مجال تحلية مياه البحار خاصة والبنك له دور كبير في دعم المشروعات التنموية في مصر.

وفي نوفمبر الماضي أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، أن مصر تعمل على إنشاء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم.

وخلال الشهر الماضي قال وزير الري والموارد المائية، محمد عبدالعاطي، إن مصر لن تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر فقط، في الوقت الذي لن تنتهي فيه إثيوبيا من ملء سد النهضة هذا العام.

واقترحت مصر الأسبوع الماضي على إثيوبيا الاستعانة بالبنك الدولي وسيطًا محايدًا في مفاوضات "سد النهضة" العالقة منذ نوفمبر الماضي، وهو المقترح الذي طلبت أديس أبابا دراسته.

وطُرح الاقتراح خلال زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 26 ديسمبر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث طلب من نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، بأن يشارك البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان.