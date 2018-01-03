في ثاني جلسات 2018.. البورصة تهوي بنسبة 1.3% بنهاية التعاملات
كتبت- شيماء حفظي:
هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المصريين.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% عند مستوى 14833 نقطة، مقلصًا مكاسب أولى جلسات العام 2018.
وكان المؤشر الرئيسي، أنهى تعاملات أول جلسة في 2018، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.03% عند مستوى 15024 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وسجلت تعاملات المصريين اليوم، مبيعات صافية بقيمة 51 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 34 مليون جنيه، والعرب بقيمة 17 مليون جنيه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
إعلان