في ثاني جلسات 2018.. البورصة تهوي بنسبة 1.3% بنهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% عند مستوى 14833 نقطة، مقلصًا مكاسب أولى جلسات العام 2018.

وكان المؤشر الرئيسي، أنهى تعاملات أول جلسة في 2018، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.03% عند مستوى 15024 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المصريين اليوم، مبيعات صافية بقيمة 51 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 34 مليون جنيه، والعرب بقيمة 17 مليون جنيه.