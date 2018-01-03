"تنشيط السياحة" توقع بروتوكول تعاون مع قبرص واليونان الشهر الجاري

كتبت- صافي سليم:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن وزيري السياحة في قبرص واليونان سيزوران مصر منتصف الشهر الجاري، ضمن وفد رسمي، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال السياحة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء الهيئة ستستضيف وفدا إعلاميا سويسريا، خلال الفترة "20-25" من الشهر الجاري.

كما تنظم الهيئة برنامج زيارة لوفد إعلامي سياحي من فرنسا يضم 180 شخصا، يشمل زيارة عدد من المزارات السياحية في أبو سمبل، والأقصر، والغردقة.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إنها ستشارك خلال الشهر الجاري في خمس معارض دولية، أولها معرض VacanibeursV في مدينة أوتريخت بهولندا، كأحد أهم المعارض السياحية في أوروبا.

وحسب التقرير فإن الهيئة تشارك الخميس المقبل، في معرض الإجازات بفيينا، ومعرض صالون دي بلونجي" في فرنسا.

وتشارك الهيئة، بداية من يوم 13 وحتي 21 من الشهر الجاري في معرض بشتوتجارت ألمانيا، بمشاركة 100 دولة ويبلغ عدد زوراه ما يقرب 250 ألف زائر.

وحسب التقرير، تشارك الهيئة في معرض "فتير" بمدينة مدرير في أسبانيا، ويعد المعرض أحد أهم المعارض والبورصات السياحية العالمية ويشارك فيه 100 دولة.

كما تشترك الهيئة في معرض بووت ديسولدورف" ببرلين ، ويعد من المعارض المتخصصة في سياحة الغوص، والذي ينعقد في الفترة من 20-28 من الشهر الجاري.

وفي الأسواق الواعدة والجديدة التي تستهدفها الهيئة تشارك في معرض "ادفينتشر" بدولة ليتوانيا، ومعرض سيتا بمدينة نيودلهي بالهند وهي من الأسواق الجديدة التي تستهدفها الهيئة من سنوات.