الطن تخطى الـ 1000 جنيه.. أسعار الأسمنت ترتفع وتوقعات بالمزيد

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات ملحوظة منذ الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبة الزيادة بين 30 إلى 60 جنيها للطن.

ويقول أسامة الهادي، أحد تجار الأسمنت، إن سعر الأسمنت الممتاز ارتفع ليسجل 1010 جنيهات للطن، مقابل 950 جنيها في بداية الأسبوع الجاري.

وبحسب الهادي فإن سعر أسمنت العربية سجل 860 جنيها مقابل 830 جنيها، مضيفا انه لا يوجد أسباب لهذة الزيادة سوى أن الشركات ترفع السعر بدون مبرر.

ويقول عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء، إن زيادة الشركات لأسعار الأسمنت، غير مبررة لعدم وجود أي أسباب لرفع الأسعار كزيادة الوقود أو الدولار.

وتوقع قاسم أن يشهد السوق ارتفاعات أخرى في الحديد والأسمنت، ولكن بدون ذكر نسبة محددة، مشيرا إلى أن أسعار خام الباليت والخردة بدأت تتحرك بالارتفاع.

واتفق حسن علي، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، مع سكرتير الشعبة، في أن الزيادات التي يشهدها سوق الأسمنت زيادة غير مبررة ولا داعي لها.

وأضاف على أنه لا بد من المراجعة وراء الشركات وتقديم ما يوضح أسباب رفع الأسعار، وهل هي زيادة تكاليف أم خسارة.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، اطلع عليها مصراوي، سجل سعر الأسمنت البورتلاندي أعلى سعر له في العام الماضي خلال شهر ديسمبر بقيمة 940 جنيها للطن، قبل أن يتخطى هذه القيمة في بداية العام الجاري.

وفقا لبيان سابق من شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، فإن مصانع الأسمنت العاملة في مصر لديها فائض إنتاج خلال عام 2017 حوالي 10 ملايين طن، وهو ما يزيد من المنافسة بين الشركات ويقلل فرصة زيادة الأسعار بصورة تتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج.