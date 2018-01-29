شركات المحمول توقف بيع "الخطوط" عبر التجار والموزعين

كتبت- شيماء شلبي:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية، في شركة فودافون مصر، إن شركته ستوقف بيع شرائح خطوط المحمول، لدى التجار والموزعين، في بداية مارس المقبل.

وأوضح عصام، في تصريحات لمصراوي، أن هذا القرار يأتي التزاما بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لجميع الشركات العاملة في السوق.

وقال إن عمليات بيع الخطوط ستتم فقط عبر مراكز الخدمة التابعة للشركات، مع استمرار بيع كروت الشحن واكسسوارات الهواتف لدى التجار والموزعين.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قرر في ديسمبر الماضي، تحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة محمول شهريا لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريا عبر نقاط البيع. واتبع ذلك القرار بقرار أخر بوقف بيع شرائح المحمول نهائيا عبر الموزعين بدأ من مارس المقبل.

وبحسب أيمن فإن وقف بيع خطوط المحمول عبر الموزعين، لن يؤثر على معدلات نمو عملاء المحمول، لأنها ستكون متوفرة عبر منافذ بيع الشركات.

لكن مصدرا مسؤولا بإحدى شركات المحمول، قال إن بيع الخطوط من خلال الموزعين كان يحقق معدلات شهرية لن تتحقق مع القرار الجديد.

وأضاف أن "الاستغناء عن خدمات الموزعين أمرا صعبا على الشركات لذلك سنعتمد عليهم في عمليات بيع كروت الشحن وغيرها".

ويهدف قرار جهاز تنظيم الاتصالات إلى الحد من ظاهرة بيع الخطوط بدون بيانات شخصية.