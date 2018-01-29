أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق يقترب من رئاسة بنك مصر إيران

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في بنك مصر إيران للتنمية، إن البنك تلقى خطابا من شركة مصر للتأمين، أكبر المساهمين في البنك، بترشيح الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، ممثلا لها في مجلس الإدارة ولرئاسة البنك.

وكانت الشركة رشحت في وقت سابق طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس السابق، ممثلا لها ومرشحا لرئاسة البنك.

وقال المصدر، إن البنك أرجأ عقد مجلس إداراته في ديسمبر الماضي، للشهر المقبل، من أجل الغعلان عن رئيس البنك الجديد خلفا لإسماعيل حسن، الذي تقدم باستثالته.

وأكد المصدر علي ضرورة موافقة البنك المركزي علي اختيار الشرقاوي أو غيره من المرشحين لرئاسة البنك.

وكان إسماعيل حسن، رئيس البنك، قرر مغادرة القطاع المصرفي، بعد فترة عمل طويلة تزيد على 57 عاما، تضمنت رئاسته للبنك المركزي وبعض البنوك العاملة في مصر.

ويتوزع هيكل ملكية بنك إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومى، و 16.06% مصر للتأمين، و 13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركه الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.

ويتولى عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر إيران إدارة البنك حاليا حتى صدور قرار رسمى بتعيين رئيس البنك، بحسب المصدر.