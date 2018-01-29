الذهب يتراجع من مستويات تاريخية.. والجرام يفقد 5 جنيهات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد بالسوق المحلية مقارنة بأسعاره أمس، بسبب هبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 انخفض إلى 658 جنيها مقابل 663 جنيها أمس نتيجة تراجع سعر المعدن عالميا.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 81 اليوم إلى 563 جنيها، وعيار 24 سجل 752.7 جنيه، والجنيه الذهب 5264 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا 1350.40 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بالبورصة العالمية، والتي من المقرر أن تستأنف عملها غدا.

وعالميا، هبط الذهب اليوم مع تعافي الدولار الذي دفع بعض المشترين إلى جني أرباح المعدن الأصفر بعد أن سجل سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، ارتفع المعدن أكثر من 3% منذ بداية الشهر الحالي بعدما اختتم ديسمبر على أداء قوي، ولامس أعلى مستوى، منذ أغسطس 2016، الأسبوع الماضي عند 1366 دولارًا للأوقية.

وترجع قوة الذهب- إلى حد كبير- لانخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أقل مستوى في 3 أعوام. وأدى تعافي العملة الأمريكية يوم الاثنين- بعدما منيت بخسائر على مدى 6 أسابيع متتالية- إلى هبوط المعدن الأصفر.