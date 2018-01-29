التخطيط تتوقع معدل نمو 5.8% خلال العام المالي المقبل

القاهرة- وكالات:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الاثنين، إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا قدره 5.8% في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو (2018-2019)، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الوزيرة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تستهدف معدل نمو نحو 6% خلال العام المالي المقبل 2018 – 2019، مقابل معدل نمو بين 5.3% و5.5% مستهدف بنهاية العام المالي الحالي.

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، لكن الحكومة تأمل في أن تضعها إصلاحات، يدعمها صندوق النقد الدولي شرعت في تنفيذها خلال السنة الأخيرة، مجددا على المسار الصحيح.

وكانت الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية، حسبما ذكر وزير المالية عمرو الجارحي من قبل، وهو ما يعني أن الحكومة رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الجاري.

وتوقعت وزيرة التخطيط أن يواصل معدل النمو ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنفس مستويات الربع الأول.

وقالت إن معدلات النمو خلال الربع الأول سجلت ما بين 5.2 إلى 5.3% أو قد ترتفع خلال الربع الثاني، قليلا عن هذه المستويات.

وأضافت هالة السعيد أن هذه التوقعات جاءت بناء على تحسن كافة المؤشرات خلال الربع الأول.