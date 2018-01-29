هبوط جديد للدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك بين قرش و3 قروش، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعره في بنك كريد أجريكول مصر إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

كما هبط في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما انخفض في بنوك القاهرة وقناة السويس ومصر إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

ولكنه استقر في البنك العربي الإفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر أيضا في بنكي الأهلي والإسكندرية عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنك البركة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.