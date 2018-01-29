بالصور.. أعمال هدم فندق كونتننتال تتواصل لليوم الثاني

ما هي خطة الحكومة لفندق "كونتننتال" بعد هدمه؟

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- أحمد النجار:

تواصلت أعمال هدم فندق كونتننتال بوسط البلد، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي.

وبدأت شركة إيجوث، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، أمس الأحد، هدم الفندق تمهيدا لتطويره، بعدما تم تصنيفه كمبنى آيل للسقوط.

وأثارت قضية هدم الكونتننتال حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، باعتباره قيمة تاريخية، لكن رئيسة القابضة للسياحة والقابضة، ميرفت حطبة، قالت إن هجم الفندق للحفاظ على قيمته.

وأضافت أنه لابد من هدمه وإعادة بنائه "لن ننتظر حتى يسقط عن آخره، كما أننا سنعيد بناءه بنفس الطراز".

وعن أزمة أصحاب المحال التجارية القائمة حول الفندق، قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة ستوفر لهم محلات أيضًا بعد التطوير، على أن تعطي كل تاجر تعويضا ماليا عن فترة تنفيذ المشروع.

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