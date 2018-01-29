مشتريات العرب والأجانب تصعد بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.38%، عند مستوى 15369 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة قيمة 19 مليون جنيه و759.4مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 778.4 مليون جنيه.

كانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.9%.