جاكبوتنج.. "حرامي" ماكينات "ATM" المرعب

حذرت شركتان كبيرتان لتصنيع ماكينات الصرف الآلي من أن متسللين إلكترونيين يستهدفون السطو على ماكينات الصرف الآلي في الولايات المتحدة باستخدام جهاز يمكنهم من إخراج ما بجوفها من أوراق نقدية، وهي وسيلة اختراق تعرف باسم جاكبوتنج.

ولم تحدد شركتي ديبولد نيكدورف و(إن.سي.آر كورب) أي ضحايا لتلك الهجمات، كما لم توضحا المبلغ المسروق.

وذكر تقرير لـ"رويترز" أن هجمات "جاكبوتنج" تصاعدت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، لكن لم يتضح حجم النقود المسروقة، لأن الضحايا والشرطة نادرا ما يكشفون عن التفاصيل.

ويوقع المتسللون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ماكينة الصرف الآلي فيما يشبه المصيدة للسطو على ما بها من نقود.

ووردت تقارير عن هجمات من هذا النوع، أمس الأول السبت، على الموقع الإخباري الأمني (كريبس أون سكيوريتي) الذي قال إنها بدأت العام الماضي في المكسيك.

وأكدت الشركتان لرويترز، أنهما أرسلتا تحذيرات لعملائهما.

وقالت شركة (إن.سي.آر) في تحذير، يوم الجمعة، إن هذه الحالات تمثل الخسائر الأولى المؤكدة بأسلوب (جاكبوتنج) في الولايات المتحدة.

وجاء في التحذير "يتعين أن يتعامل جميع موزعي ماكينات الصرف الآلي مع هذا التحذير باعتباره نداء للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ماكيناتهم من هذه الهجمات".

وقالت شركة ديبولد نيكسدورف في إخطار منفصل، إن السلطات الأميركية حذرتها من أن متسللين يستهدفون أحد طرز ماكيناتها للصرف الآلي ويعرف باسم أوبتيفا، وتوقف إنتاجه قبل بضع سنوات.

وذكر موقع "كريبس أون سكيوريتي" أن جهاز الخدمة السرية الأميركي أرسل تحذيرا سريا للبنوك من أن متسللين استهدفوا ماكينات الصرف الآلي المنفردة، خاصة تلك الموضوعة في الصيدليات ومتاجر التجزئة الكبيرة وماكينات الصرف الآلي التي تستخدم أثناء القيادة.

وكانت شركة جروب آي.بي الروسية للأمن الإلكتروني ذكرت أن متسللين إلكترونيين هاجموا عن بعد ماكينات صرف آلي في أكثر من 12 دولة في أوروبا عام 2016. ووردت تقارير عن هجمات مماثلة في تايلاند وتايوان العام الماضي.